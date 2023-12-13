Італія оштрафувала YouTube та Twitch за порушення заборони на рекламу азартних ігор

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Італійське управління з питань гарантій звʼязку (AGCOM) оштрафувало стримінгові платформи YouTube та Twitch за порушення правил, які забороняють рекламу азартних ігор в країні. Через це YouTube сплатить $2,45 мільйона штрафу, а Twitch — $971 тисячу.

Про це повідомляє Reuters.

Платформи також мають видалити понад 20 тисяч відеороликів, що рекламують різні види азартних ігор, зокрема спортивні ставки. Управління постановило, що обидва стримінгові сервіси підтримували комерційні партнерські відносини з виробниками відео, які публікували контент на їх платформах.