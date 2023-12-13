Сторонній чоловік увірвався до зали парламенту Індії і запалив там димові шашки
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сторонній чоловік увірвався до зали нижньої палати парламенту Індії.
Про це повідомляє India Today та агентство Reuters.
Інцидент показували в прямому ефірі. Чоловік перелазив через столи депутатів і пускав біло-жовтий дим. Шашки він заховав у черевику.
За словами законодавців, зловмисник вигукував якісь гасла, однак, вони не могли розібрати їх.
Премʼєр-міністра Нарендри Моді на той момент не було в парламенті. Пізніше поліція вивела порушника з будівлі.
Також в ефірі показали, як виводять жінку, але чи причетна вона до інциденту, наразі невідомо. Нижня палата індійського парламенту ненадовго припинила розгляд порядку денного, а приблизно за годину відновила роботу.
- 22 роки тому, 13 грудня 2001 року озброєні терористи атакували будівлю парламенту Індії. Тоді загинуло девʼять людей.