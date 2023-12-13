NovaPay запускає власний мобільний платіжний застосунок

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Нова пошта

Фінансова компанія NovaPay з групи «Нової пошти» першою серед не-банків запустила власний мобільний застосунок і почала випускати платіжні картки. Лімітована бета-версія застосунку вже доступна для завантаження у Google Play.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У застосунку NovaPay можна оплачувати послуги «Нової пошти»: клієнти отримають 20% вигоди, які можна використати для оплати відправлення, отримання посилок і післяплати.

У мобільному застосунку зараз можна переказати гроші на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами, оформити «Посилку в кредит» та оплатити її, доступні усі види платежів: клієнти можуть сплачувати за комунальні послуги, інтернет або ТБ, штрафи та податки, поповнювати мобільний. Також можна отримати на картку післяплату за посилки, відправити переказ з картки до відділення «Нової пошти», а також випустити пластикову платіжну картку NovaPay від MasterCard.

Наразі відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 тисяч гривень є безкоштовними. Карткою NovaPay поки що неможливо розрахуватись за кордоном, оплатити нею товари на зарубіжних сайтах чи сплатити за послуги компаній, зареєстрованих не в Україні.

Поки що зареєструватися у NovaPay можна тільки через застосунок «Дія», пізніше це можна буде зробити через відділення «Нової пошти».