Росіянин прилетів з Данії до Лос-Анджелесу без паспорта чи квитка. Його затримали

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Caroline Brehman/EPA

У США чоловіку, який має російські та ізраїльські документи, висунули звинувачення після того, як він прилетів з Данії до Лос-Анджелесу без паспорта і квитка.

Про це повідомляє The Guardian.

46-річний Сергій Володимирович Очігава прибув до міжнародного аеропорту Лос-Анджелесу 4 листопада рейсом 931 Scandinavian Airlines з Копенгагену. Спочатку він сказав, що залишив свій паспорт у літаку. Однак у базах інформації про нього не було.

Очігава сказав, що не памʼятає, як він пройшов перевірку безпеки в Європі. Тепер його звинувачують у федеральному злочині. На судовому засіданні 5 грудня він не визнав себе винним. Наступний суд призначили на 26 грудня. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

У Очігави не було ані паспорта, ані візи для вʼїзду в США, але митники виявили в його речах російські та ізраїльські посвідчення.

Екіпаж польоту повідомив слідству, що під час вильоту Очігава перебував на місці, яке мало бути вільним. Після вильоту він продовжував рухатися по літаку, міняючись місцями і намагаючись поговорити з іншими пасажирами. Він також попросив у стюардес дві страви і нібито спробував зʼїсти шоколад, який належав екіпажу.

На допиті Очігава стверджував, що має ступінь доктора філософії в галузі економіки, а також маркетингу, і останній раз працював у росії. «Очігава стверджував, що не спав три доби і не розумів, що відбувається», — йдеться у матеріалах справи.

Безбілетнику може загрожувати до пʼяти років увʼязнення.