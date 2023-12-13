Кенія скасує візи для всіх відвідувачів країни

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Від січня 2024 року Кенія скасує усі візи для іноземців, які приїжджають в країну.

Про це заявив президент Кенії Вільям Руто, передає Reuters.

Руто сказав, що його уряд розробив цифрову платформу, яка гарантує, що всі відвідувачі отримають електронний дозвіл на поїздку заздалегідь, замість того щоб подавати документи на візу.

«Жодній людині з будь-якого куточка земної кулі більше не доведеться нести тягар подання заявки на отримання візи, щоб приїхати до Кенії», — сказав він у своїй промові в столиці країни Найробі.

Індустрія туризму відіграє важливу роль в економіці Кенії, люди приїжджають по пляжний відпочинок уздовж узбережжя Індійського океану та на сафарі.

«Кенія має просте повідомлення людству: ласкаво просимо додому!» — сказав Руто.