Генштаб: Сили оборони знищили понад 341 тисячу росіян

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Минулої доби російська армія втратила приблизно 850 військових, 18 танків, 15 бойових броньованих машин, три артилерійські системи. Загалом на війні в Україні вже загинули 341 500 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українські захисники відбили 8 ворожих атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки на Харківщині, а також дві атаки в районі Макіївки на Луганщині.

Крім того, Сили оборони відбили 5 атак противника у околицях Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони України успішно відбили 51 атаку противника в районах на схід від Новокалинового, поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, на південь від Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також Сили оборони України продовжують стримувати ворога у околицях Новомихайлівки — там відбито 13 атак.

На Запоріжжі Сили оборони України відбили 8 атак ворога в районах Приютного, Вербового та Роботиного.

Українська авіація за добу вдарила по скупченню військ, озброєння та військової техніки противника. Українські ракетні війська вразили два командні пости, три райони концентрації особового складу, зброї та військової техніки та два склади боєприпасів окупантів.