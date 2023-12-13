Уночі сили ППО збили над Україною 10 балістичних ракет та 10 дронів

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Getty Images / «Бабель»

Уночі росіяни випустили по Україні 10 балістичних ракет та 10 дронів — Сили ППО збили все.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Безпілотники летіли з району Балаклави в окупованому Криму. Майже усі Shahed збили на Одещині, а ракети — над Києвом. Тип ракет ще встановлюють.

Усі десять цілей, що летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил. Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що росіяни випустили по Києву зенітні керовані ракети С-400, а також крилаті ракети «Іскандер».