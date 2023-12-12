Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на $200 мільйонів

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Сполучені Штати виділяють Україні військову допомогу на $200 мільйонів. Про це Джо Байден оголосив на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

«Я щойно підписав черговий транш на суму $200 мільйонів для Міністерства оборони України, і ці кошти надійдуть швидко», — заявив Байден.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Сполучені Штати виділили понад $44 мільярди на безпекову допомогу Україні, а приблизно 50 союзників і партнерів надали понад $37 мільярдів.