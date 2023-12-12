Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на $200 мільйонів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
скріншот
Сполучені Штати виділяють Україні військову допомогу на $200 мільйонів. Про це Джо Байден оголосив на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.
«Я щойно підписав черговий транш на суму $200 мільйонів для Міністерства оборони України, і ці кошти надійдуть швидко», — заявив Байден.
Раніше міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Сполучені Штати виділили понад $44 мільярди на безпекову допомогу Україні, а приблизно 50 союзників і партнерів надали понад $37 мільярдів.
- Президент України Володимир Зеленський прибув до США 11 грудня о 19:00 (за Києвом) і розпочав свій робочий візит зустріччю з міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Обʼєднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
- Зеленський виступив у Сенаті і зустрівся з конгресменами, зокрема спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.