Канада запровадила санкції проти росіян, причетних до «виборів» на окупованих територіях України
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Марієнко Андрій / УНІАН
Канада оголосила санкції проти 30 громадян росії, які причетні до незаконних «виборів» на окупованих територіях України у вересні 2023 року.
Про це йдеться на урядовому порталі Канади.
Під обмеження потрапили росіяни, які балотувалися на організованих Кремлем псевдовиборах у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Канадське МЗС не розкрило переліку осіб, щодо яких запровадило санкції.
Загалом з 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2 800 фізичних і юридичних осіб у росії, Білорусі, Україні й Молдові, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.
- У вересні 2023 року росія провела «вибори» на тимчасово окупованих територіях України. Російська влада заявила, що кандидати від путінської партії лідирували в усіх окупованих регіонах. За даними, які надали «виборчі комісії», результати партії в Херсонській області — 72,93% голосів, у Запорізькій області — 83,96%, у «ЛНР» — 75,08%, у «ДНР» — 78,61%.
- Раніше проведення російською окупаційною владою так званих виборів засудив Київ. Берлін назвав це «голосування» пропагандистською акцією Москви, а Вашингтон запевнив Україну, що США ніколи не визнають територіальні претензії росії.