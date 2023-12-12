Канада запровадила санкції проти росіян, причетних до «виборів» на окупованих територіях України

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Марієнко Андрій / УНІАН

Канада оголосила санкції проти 30 громадян росії, які причетні до незаконних «виборів» на окупованих територіях України у вересні 2023 року.

Про це йдеться на урядовому порталі Канади.

Під обмеження потрапили росіяни, які балотувалися на організованих Кремлем псевдовиборах у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Канадське МЗС не розкрило переліку осіб, щодо яких запровадило санкції.

Загалом з 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2 800 фізичних і юридичних осіб у росії, Білорусі, Україні й Молдові, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.