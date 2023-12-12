Google зробив «Капсулу часу» з найпопулярнішими трендами за 25 років

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Компанія Google випустила інтерактивний сервіс «Капсула часу» (Trends Time Capsule), який дозволяє дослідити історію трендів пошукової системи техногіганта.

«Капсула часу» зібрала пʼятірку найпопулярніших запитів у визначених категоріях з 1999 до 2023 років. Алгоритм виокремив людей і обʼєкти, які мали певний культурний вплив із року в рік.

У компанії зазначають, що ця історична добірка не охоплює абсолютно всіх значущих явищ. Проте вона демонструє загальні тенденції та віяння в інтересах користувачів пошукової системи Google за чверть століття.

Платформа також пропонує користувачу пройти невеликий квіз із шести запитань, що дозволить визначити його персональну «Капсулу часу».