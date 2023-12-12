«Київстар» зазнав хакерської атаки — це причина масштабного збою

Новини

Pixabay

Збій в роботі мобільного оператора «Київстар» стався через хакерську атаку.

У пресслужбі компанії повідомили, що персональні дані людей не скомпрометовані. Компанія залучила правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації наслідків втручання.

«Найважливіше, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. Ми щиро перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння. Наша команда обов’язково надасть компенсацію тим абонентам, які не мали звʼязку або не могли скористатися нашими сервісами. Так, наші вороги — підступні. Але ми готові зустрітися з будь-якими труднощами, подолати їх та продовжувати працювати для українців», — сказано у заяві компанії.

Станом на 12:30 у користувачів досі відсутні звʼязок, домашній і мобільний інтернет. Абоненти не можуть перейти на іншого оператора. Збій вплинув на національний роумінг. У Мінінфраструктури сподіваються на відновлення звʼязку протягом 4—5 годин.

Є проблеми в роботі деяких терміналів і банкоматів ПриватБанку. Втім, збій не вплинув на всю мережу. У ДТЕК повідомили, що їхні номери контакт-центрів у мережі «Київстар» не працюють. Просять дзвонити на альтернативні номери.

Ремонтні роботи тривають.