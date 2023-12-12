Генштаб: Росія втратила 800 окупантів і 9 танків за добу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
За минулу добу між українськими й російськими військами було 89 боєзіткнень. Останні втратили 800 солдатів, девʼять танків, 19 бойових броньованих машин та інше.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
На Купʼянському напрямку українські захисники відбили атаки в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області, а на Лиманському — у районах Спірного та Веселого на Донеччині.
На Бахмутському напрямку відбилися в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного, тоді як на Авдіївському — у районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Марʼїнському напрямку оборонці стримують окупантів у районах Марʼїнки, Красногорівки та Новомихайлівки на Донеччині.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки.