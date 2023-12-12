ППО збила 9 дронів дронів Shahed і дві ракети Х-59

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 12 грудня російські окупанти запустили з району Балаклави з окупованого Криму ударні безпілотники Shahed. Усього зафіксували 15 пусків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Мобільні вогневі групи в різних областях знищили девʼять безпілотників.

Разом з цим увечері 11 грудня зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України