ППО збила 9 дронів дронів Shahed і дві ракети Х-59
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 12 грудня російські окупанти запустили з району Балаклави з окупованого Криму ударні безпілотники Shahed. Усього зафіксували 15 пусків.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Мобільні вогневі групи в різних областях знищили девʼять безпілотників.
Разом з цим увечері 11 грудня зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
- Напередодні сили ППО збили 8 із 8 балістичних ракет на Київщині, а ще 18 ударних дронів, більшість з яких — на Миколаївщині.