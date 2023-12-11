Володимир Зеленський прибув із візитом до США й зустрівся з главою Пентагону

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Twitter / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до США о 19:00 (за Києвом) і розпочав свій робочий візит із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Обʼєднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Про це президент повідомив у своєму дописі.

Він зазначив, що з Остіном і Брауном обговорювали виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті й подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Президент України, а також глава Пентагону також виступили із промовою у Національному університеті оборони США.

«Ми разом маємо підтримувати верховенство права, наші інституції та альянси, що захищають демократію та бережуть безпеку, зокрема й НАТО, щоб ніде у світі, в жодному, навіть найтемнішому куточку планети, не виникало спокуси, що нібито якийсь інший порядок може домінувати у світі, окрім свободи», — сказав президент України під час свого звернення до представників Національного університету оборони.

Завтра Володимир Зеленський має зустрітися з президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу, включно з Майком Джонсоном, нещодавно обраним спікером Палати представників.