Український криголам «Ноосфера» прибув до станції «Академік Вернадський»

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Український науково-дослідний криголам «Ноосфера» вночі 11 грудня прибув до антарктичної станції «Академік Вернадський».

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Дорога з Кінг Джорджа до Галіндезу, острова, де розташована українська база, була повільною через велику кількість айсбергів. Утім, на час прибуття судна до «Вернадського» погода була сприятливою, тож учасників української сезонної експедиції вдалося швидко переправити на берег.

Особливість висадки в тому, що через складний рельєф дна «Ноосфера» не причалює до острова, а зупиняється неподалік, тому людей і вантажі до станції доправляють невеликими човнами.

Протягом найближчого часу дослідникам необхідно розвантажити судно, запустити ремонтні й інші роботи. Технічна команда сезонної експедиції продовжить модернізацію станції, розпочату ще до повномасштабної війни, а науковий загін цього сезону проводитиме додаткові дослідження.

Після розвантаження «Ноосфера» вирушить до Чилі, щоб доправити туди польських полярників, які зараз на борту криголама.