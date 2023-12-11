Арахамія: Багато нардепів бажають скласти мандат — їх не відпускають

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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що доволі багато народних депутатів хочуть скласти мандати.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця [каденції Верховної Ради] і ухвалювати необхідні для держави закони», — сказав Арахамія.

За його словами, через нові виклики необхідно оптимізувати роботу Ради і знизити мінімальну кількість депутатів у групах, «щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, в якому він почав працювати».

За чинним регламентом кількість парламентаріїв у депутатській групі не може бути меншою, ніж у найменшій фракції, яка сформована на першій сесії чергового скликання Ради.

У парламенті уже зареєстрували законопроєкт № 10324, що пропонує на час воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування зменшити мінімальний склад депутатських груп і фракцій до 14 людей.