Телескоп «Джеймс Вебб» показав залишки вибуху наднової зорі

Новини

NASA

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» показав на новому зображенні залишки вибуху наднової зорі Кассіопея А, розташованої в сузірʼї Кассіопеї.

Про це пише NASA.

Нове зображення Кассіопеї А (Cas A) зроблене в ближньому інфрачервоному світлі. Крихітні згустки, представлені яскраво-рожевим і помаранчевим кольором, утворюють внутрішню оболонку наднової та складаються з сірки, кисню, аргону та неону самої зорі.

NASA

Наднова вибухнула на відстані близько 11 тисяч світлових років у межах Чумацького Шляху. Хмара речовини, що залишилась від наднової, досі розширюється і зараз має розмір приблизно 10 світлових років.