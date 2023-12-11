Телескоп «Джеймс Вебб» показав залишки вибуху наднової зорі
- Автор:
- Ліза Бровко
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NASA
Космічний телескоп «Джеймс Вебб» показав на новому зображенні залишки вибуху наднової зорі Кассіопея А, розташованої в сузірʼї Кассіопеї.
Про це пише NASA.
Нове зображення Кассіопеї А (Cas A) зроблене в ближньому інфрачервоному світлі. Крихітні згустки, представлені яскраво-рожевим і помаранчевим кольором, утворюють внутрішню оболонку наднової та складаються з сірки, кисню, аргону та неону самої зорі.
Наднова вибухнула на відстані близько 11 тисяч світлових років у межах Чумацького Шляху. Хмара речовини, що залишилась від наднової, досі розширюється і зараз має розмір приблизно 10 світлових років.