Британський уряд створить спеціальний підрозділ для боротьби з обходом санкцій

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Carl Court / Staff

Уряд Великої Британії створює спеціальне управління для боротьби з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій.

Про це пише Reuters.

Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI) відповідатиме за цивільне забезпечення виконання торговельних санкцій, розслідуватиме можливі порушення, накладатиме штрафи і передаватиме справи до HMRC (Служба доходів та митниці) для кримінального переслідування.

Підрозділ запрацює на початку наступного року і працюватиме разом з існуючим Управлінням із застосування фінансових санкцій.