Британський уряд створить спеціальний підрозділ для боротьби з обходом санкцій
- Автор:
- Анна Холоднова
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Carl Court / Staff
Уряд Великої Британії створює спеціальне управління для боротьби з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій.
Про це пише Reuters.
Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI) відповідатиме за цивільне забезпечення виконання торговельних санкцій, розслідуватиме можливі порушення, накладатиме штрафи і передаватиме справи до HMRC (Служба доходів та митниці) для кримінального переслідування.
Підрозділ запрацює на початку наступного року і працюватиме разом з існуючим Управлінням із застосування фінансових санкцій.
- Минулого тижня Велика Британія оголосила про нові санкції проти людей та організацій з інших країн, які постачали товари, які росія використовує у війні в Україні. Зокрема: у списку обмежень опинилися компанії, що працюють у Китаї, Туреччині, Сербії, Обʼєднаних Арабських Еміратах та Узбекистані.