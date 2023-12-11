Генштаб: Українські військові ліквідували 1 030 окупантів і 19 їхніх танків

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Reuters / «Бабель»

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень між Силами оборони України й російським військом. Останнє втратило 1 030 окупантів, 19 танків, 31 бойову броньовану машину та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські захисники відбили атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, а на Лиманському — у районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку військові відбилися в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.

На Авдіївському напрямку оборонці відбили 49 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області. Тримають оборону Авдіївки.

На Марʼїнському напрямку відбили ворога в районах Марʼїнки та Новомихайлівки на Донеччині, а на Шахтарському — в районі південно-східніше Вугледару.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки окупантів у районі Роботиного.