Сили ППО збили 8 із 8 балістичних ракет на Київщині

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У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed і балістичними ракетами.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Близько 4 ранку росіяни запустили по Київщині вісім балістичних ракет. Вони летіли, попередньо, із Брянської області росії. Усі вісім цілей знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряного командування «Центр».

Водночас окупанти запустили ще 18 дронів із окупованого Криму, райони пусків — Чауда, Бельбек. Усі безпілотники знищили в зоні відповідальності Повітряного командування «Південь». Більшість — на Миколаївщині.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Сили оборони півдня уточинили, що на Миколаївщині збили 13 дронів Shahed, на Херсонщині — три, а на Одещині — два. Уламки пошкодили склади агропідприємств, сільськогосподарську техніку, будинки. Постраждалих немає.