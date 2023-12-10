Сербія і Болгарія добудували газопровід, що має зменшити залежність від російського газу

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Сербія і Болгарія завершили будівництво нового газопроводу. Завдяки йому Сербія матиме доступ до поставок із Греції та Азербайджану.

Про це пише Bloomberg.

Трубопровід завдовжки 170 км пролягає від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії, і має річну потужність 1,8 мільярда кубометрів. Такий обсяг газу може покрити до 60% споживання Сербії.

Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції чи Азербайджану, а також забезпечить Болгарії доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.

Президент Сербії Александар Вучич, президент Болгарії Румен Радев і президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідали церемонію відкриття. Робота над проєктом розпочалася в лютому.