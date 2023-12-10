Президент Зеленський в Аргентині зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору

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Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прибув до Аргентини. Там він зустрівся з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору, а також поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном.

На зустрічі із Сантьяго Пенья Зеленський подякував Парагваю за рішучу підтримку України. Він розраховує, що Парагвай долучиться до імплементації української Формули миру. Також президенти обговорили шляхи розвитку торгівлі між Україною і Парагваєм. Зеленський запросив Пенья приїхати в Україну.

Пресслужба Володимира Зеленського

На зустрічі з президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу Зеленський подякував Уругваю за присутність його представника на нещодавній зустрічі в межах Формули миру й висловив надію, що Уругвай візьме участь у наступному раунді переговорів щодо української Формули миру у Швейцарії. Він також запросив Президента Луїса Лакальє Поу в Україну.

Пресслужба Володимира Зеленського

Пресслужба Володимира Зеленського

На шляху до Аргентини український президент зустрівся з прем’єр-міністром республіки Кабо-Верде. Ця зустріч стала першою в історії відносин між країнами.

Зеленський подякував премʼєр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine і також запросив приєднатися до імплементації української Формули миру.

Пресслужба Володимира Зеленського

Пресслужба Володимира Зеленського

Крім того, Зеленський зустрівся з новообраним президентом Еквадору Даніелем Нобоа. Президент України подякував Еквадору за підтримку резолюцій, що засуджують російське вторгнення в Україну, і запросив на наступну зустріч щодо Формули миру в січні 2024 року. Президенти також обговорили співпрацю країн, зокрема у сферах безпеки, цифровізації й торгівлі агропродукцією. Говорили також про саміт Україна – Латинська Америка. Зеленський запросив Нобоа відвідати Україну.

Телефоном Зеленський поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном. Він розказав Макрону про розвиток подій на фронті. Президенти обговорили наступний оборонний пакет від Франції.