Британська королівська родина показала сімейну різдвяну листівку

Новини

PA Media

Королівська родина Великої Британії оприлюднила різдвяні листівки. Король Чарльз III вибрав фото зі своєї коронації в травні 2023 року.

Про це пише BBC.

Карла і Камілу в мантіях і коронах знято в тронному залі Букінгемського палацу.

PA Media

Принц і принцеса Уельські опублікували чорно-білу фотографію своєї родини. На ній зображені Кетрін, принцеса Уельська, принц Уельський, їхня донька Шарлотта і сини — десятирічний принц Джордж і пʼятирічний принц Луї.