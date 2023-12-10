Британська королівська родина показала сімейну різдвяну листівку
- Автор:
- Анна Холоднова
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PA Media
Королівська родина Великої Британії оприлюднила різдвяні листівки. Король Чарльз III вибрав фото зі своєї коронації в травні 2023 року.
Про це пише BBC.
Карла і Камілу в мантіях і коронах знято в тронному залі Букінгемського палацу.
Принц і принцеса Уельські опублікували чорно-білу фотографію своєї родини. На ній зображені Кетрін, принцеса Уельська, принц Уельський, їхня донька Шарлотта і сини — десятирічний принц Джордж і пʼятирічний принц Луї.
- Британська королівська родина регулярно публікує офіційні святкові фото для різдвяних листівок, які надсилають друзям, рідним і колегам.
- Минулого року Чарльз і Каміла вибрали фотографію, зроблену на заході Braemar Royal Highland Gathering. А принц і принцеса Уельські вибрали фотографію, де вони гуляють зі своїми дітьми в Норфолку влітку 2022 року.