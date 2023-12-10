Ілон Маск повернув у соцмережу X американського конспіролога Алекса Джонса після опитування
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Власник X (колишній Twitter) Ілон Маск оголосив, що поверне американського конпіролога Алекса Джонса до соцмережі після пʼятирічного бану.
Про це повідомляє Reuters.
Перед цим Маск запитав думку користувачів щодо повернення акаунту Джонса. Із майже двох мільйонів відповідей 70% підтримали зняття бану.
«Люди висловилися, і так буде», — написав Маск у відповідь на опитування.
В обліковому записі Алекса Джонса під назвою @RealAlexJones тепер відображається остання публікація від 6 вересня 2018 року.
- У 2018 році Twitter забанив Джонса та вебсайт із фейковими новинами Infowars, яким він керує. Apple, YouTube і Facebook також видалили акаунти і дописи Джонса.
- Серед іншого, Джонс заперечує теракти 11 вересня 2001 року і стрілянину в Нью-Коннектикуті у початковій школі Сенді Гук, що сталася у 2012 році. Тоді 20-річний хлопець застрелив матір, відтак поїхав до школи і вбив 20 учнів і шість вчителів. Дітям було по шість-сім років. Алекс Джонс стверджував, що родичі жертв були акторами.