Ілон Маск повернув у соцмережу X американського конспіролога Алекса Джонса після опитування

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Reuters

Власник X (колишній Twitter) Ілон Маск оголосив, що поверне американського конпіролога Алекса Джонса до соцмережі після пʼятирічного бану.

Про це повідомляє Reuters.

Reuters

Перед цим Маск запитав думку користувачів щодо повернення акаунту Джонса. Із майже двох мільйонів відповідей 70% підтримали зняття бану.

«Люди висловилися, і так буде», — написав Маск у відповідь на опитування.

В обліковому записі Алекса Джонса під назвою @RealAlexJones тепер відображається остання публікація від 6 вересня 2018 року.