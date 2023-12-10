Фонд «Повернись живим» зібрав 400 мільйонів гривень на зброю для ТрО

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Фонд «Повернись живим» разом із мережею АЗК «ОККО» зібрав 400 мільйонів гривень на зброю для Територіальної оборони в межах проєкту «ОКО ЗА ОКО 2».

Фонд повідомив, що за ці гроші для бригад ТрО придбають 300 одиниць 82-мм мінометів, 200 крупнокаліберних кулеметів та 100 одиниць 40-мм автоматичних гранатометів.

Збір на цю зброю стартував 11 квітня і тривав девʼять місяців.