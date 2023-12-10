Фонд «Повернись живим» зібрав 400 мільйонів гривень на зброю для ТрО
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Фонд «Повернись живим» разом із мережею АЗК «ОККО» зібрав 400 мільйонів гривень на зброю для Територіальної оборони в межах проєкту «ОКО ЗА ОКО 2».
Фонд повідомив, що за ці гроші для бригад ТрО придбають 300 одиниць 82-мм мінометів, 200 крупнокаліберних кулеметів та 100 одиниць 40-мм автоматичних гранатометів.
Збір на цю зброю стартував 11 квітня і тривав девʼять місяців.
- У листопаді фонд розповів, що містилося в таємній коробці Black Box, на яку українці рік тому зібрали 230 мільйонів гривень. Black Box — це був проєкт зі збору на українські дрони-камікадзе «Бобер», які літають на 800 км.
- «Бобер» поцілив у завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, також влучив у сховище, де зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів. Black Box завдав збитків у Криму, на окупованих територіях і на військових обʼєктах росіян на понад $900 млн за перші 8 місяців 2023 року.