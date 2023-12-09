Комітет Ради зі свободи слова замість Нестора Шуфрича очолив Ярослав Юрчишин

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Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина від фракції «Голос» головою Комітету з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За призначення Юрчишина проголосували 247 депутатів.

Ярослав Юрчишин також цьогоріч очолив тимчасову слідчу комісію з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих і корінних народів росії.

Його обрали до парламенту ІХ скликання від партії «Голос» у 2019 році. Раніше він був виконавчим директором Transparency International Україна, членом Ради громадського контролю при НАБУ і конкурсних комісій з обрання прокурорів САП і голови АРМА.