На Disney подали до суду 9 тисяч жінок за нерівність в оплаті праці

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На компанію Disney подали колективний позив девʼять тисяч жінок за те, що їм платили менше, аніж чоловікам на аналогічних посадах.

Про це пише Variety.

Цей позов є найбільшим з усіх, що стосувалися каліфорнійського Закону про рівну оплату праці, який забороняє працівникам отримувати меншу платню за однакову роботу залежно від статі.

«Вони люблять свою роботу. Вони люблять бренд. Але вони хочуть, щоб їх поважали і ставилисядо них так, як має бути на робочому місці», — сказала адвокатка позивачок Лорі Андрус.

Водночас Disney висловила розчарування в письмовій заяві.

Обидві сторони найняли експертів, щоб довести або спростувати гендерний розрив в оплаті праці в компанії. Адвокатка Андрус сказала, що стартова оплата на усіх посадах для жінок на 2% нижча, ніж для чоловіків.