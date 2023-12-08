Росія стягнула на Авдіївський напрямок понад 40 тисяч військових

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

На Авдіївському напрямку росіяни сконцентрували понад 40 000 своїх військових і не припиняють поповняти резерви з числа підрозділів Шторм-Z та новомобілізованих. Командування інколи залишає їх навіть без провізії, але ті все одно продовжують іти в бій.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ворог зазнає дуже значних втрат. Якщо приблизно порахувати, це близько 300—400 людей на добу. Російські терористи наразі не зменшують активності своєї піхоти. Авдіївка і Мар’їнка — найбільша кількість боєзіткнень, найбільш гаряче», — розповів Штупун.

Речник ЗСУ наголосив, що попри «дуже значні» втрати, росія продовжує підтягувати резерви — Шторм-Z і новомобілізованих.

«Ставлення командування до них просто, як до тварин. Фіксується те, що їх інколи навіть залишають без їжі та води, і вони змушені їсти просто сніг. Багато обморожень наразі. Але чомусь вони йдуть вперед — бояться свого керівництва більше, ніж смерті», — сказав Штупун.

Він додав, що «навіть якось дико» дивитися на відповідні відео, які транслюють українські аеророзвідники.