Три депутати склали мандати. У Раді залишився 401 нардеп

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У Верховній Раді проголосували за дострокове припинення повноважень трьох народних депутатів. Через це в парламенті залишився 401 народний обранець.

Про це написав нардеп Ярослав Железняк.

Серед тих, хто подав у відставку, — Максим Єфімов від групи «Відновлення України» і позафракційний Дмитро Шпенов. Вони мажоритарники, що означає, що їхні місця залишаться вільними до кінця воєнного стану. За відставку першого було 283 голоси, другого — 291.

Тим часом Віталій Данілов від фракції «Батьківщина» матиме наступника. За його відставку проголосував 291 депутат.

401 депутат — це рекордно мала кількість народних обранців. Конституційний склад Верховної Ради — 450 народних депутатів. Для ухвалення законів потрібна більшість голосів — 2/3 від конституційного складу парламенту, тобто голоси трьохсот депутатів.