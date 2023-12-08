Генштаб ЗСУ: Сили оборони України ліквідували 990 окупантів і 8 танків за добу

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу між українськими й російськими військовими було 89 бойових зіткнень. Сили оборони України знищили 990 окупантів, вісім танків, 26 бойових бронованих машин тощо.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські оборонці успішно відбили атаки росіян на Купʼянському напрямку в районі Синьківки Харківської області та на Лиманському напрямку в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку бійці відбили 24 атаки в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Штурмують південніше Бахмуту.

Відбили атаки й на Авдіївському, Марʼїнському та Запорізькому напрямках.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ