Сили ППО знищили вночі 5 дронів Shahed. Є влучання ракет у Харкові

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У ніч проти 8 грудня російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed із району Приморсько-Ахтарськ і зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Усього були пуски семи ударних БпЛА та шести зенітних керованих ракет С-300. Дрони летіли на Дніпропетровщину, а ракети — на Харківщину.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО вночі знищили пʼять російських безпілотників

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Про влучання ракет повідомили голова Харківської ОВА та мер Харкова. У місті в Холодногірському та Шевченківському районах пошкоджена житлова інфраструктура.

У Харкові рятувальники вже ліквідували наслідки нічної атаки росіян, які завдали масованого ракетного удару по місту — було шість ракет. Пошкоджені будинки, авто, дитячий майданчик.

Поранення дістала жінка 36 років, їй надали допомогу на місці, і чоловік 25 років, якого госпіталізували.

Близько першої години ночі російські окупанти завдали авіаудару й по Курилівській громаді Куп’янського району. Там загинула людина, ще одна поранена. Пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок, написали в МВС.