Україна має знову завоювати увагу США. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 7 грудня

Десятки іноземних видань пишуть про те, що через розпорошення уваги Заходу путін має шанси виграти війну в Україні. Тези The Hill, Al Jazeera, СNN, The Washington Post чи Bloomberg загалом однакові: питання військової допомоги Україні перетворилося для американських політиків на предмет торгів та суперечок, а «підтримка настільки довго, наскільки буде потрібно» перетворилась на підтримку до чергового циклу президентських виборів. Європа занурилась у свої суперечки, і праві популісти отримують усе більше важелів впливу. Увагу широкого загалу відволікла війна в секторі Гази ― і відносне затишшя на фронті в Україні не спонукає до того, щоб повертатись до болючої теми російсько-української війни знову.

Держава-агресор, таким чином, просто чекає, доки становище України геть ускладниться. У Кремлі, натомість, заявляють про все нові заходи щодо зміцнення та збільшення своєї військової машини. Ідеться і про виділення додаткових грошей із бюджету на військово-промисловий комплекс, і про збільшення чисельності армії, і просто про словесні заяви щодо безперспективності підтримки Києва, оскільки перемогти росію нібито все одно не вийде.

Як зазначають автори статей, зокрема Давід Ігнатіус у The Washington Post, Марк Чемпіон у Bloomberg та Джонатан Світ у The Hill, Захід не повинен піддаватись розчаруванню через події на фронті в Україні й російські заяви ― і продовжити та, за змогою, лише нарощувати підтримку України. Мовляв, це є найлогічнішим кроком, адже програш Києва обернеться для Заходу складнощами, які можуть у принципі поставити майбутнє демократії у світі під загрозу. Однак, щоб на Україну знову звернули належну увагу західні, й передовсім американські, політики, потрібно працювати з увагою мешканців США, яка зараз перемкнулася на інші новини. Автори, зокрема, колонки у The Hill називають повернення фокусу уваги до України основним завданням Києва. Мовляв, якщо українському керівництву вдасться змусити американців знову говорити про Україну, і найкраще в захопленому ключі ― боротьба й надалі складатиметься для нас успішно. Решту ж важливих на поточному етапі війни завдань Україна доволі вдало виконує. Наприклад, днями серйозно атаковані військові обʼєкти в Криму, зазнала уражень інфраструктура в глибокому російському тилу, а під Москвою вбито одіозного проросійського політика. Усе це вірні кроки для того, щоб війна мала все меншу підтримку серед росіян ― щоб кожен із них розумів, що небезпека внаслідок нападу на Україну може стосуватись і його чи її особисто. Відповідно до кількох опитувань, уже понад половину росіян виступають за припинення війни та мирні переговори, і цей відсоток зростає. Поширення війни на російську територію, безумовно, прискорить цей процес і полегшить боротьбу України, впевнені автори The Hill та The Washington Post.

