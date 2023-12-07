На Amazon Prime вийде серіал за мотивами фільму «Містер і місіс Сміт»

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Amazon Prime Video

Стримінговий сервіс Amazon Prime Video опублікував трейлер адаптації фільму «Містер і місіс Сміт» з Дональдом Гловером і Майєю Ерскін у головних ролях. Усі вісім епізодів серіалу вийдуть 2 лютого.

Про це повідомляє Variety.

Сюжет залишиться незмінним: містер і місіс Сміт — подружня пара, яка приховує одне від одного, що вони насправді кілери. Ситуація ускладнюється, коли їм доручають убити одне одного.

Окрім головної ролі, Гловер також продюсує серіал. Режисером перших двох епізодів став Хіро Мураї, який співпрацював з Гловером на зйомках кліпу This is America.

Спочатку на роль Джейн Сміт хотіли взяти Фібі Воллер-Брідж, але в 2021 році новою місіс Сміт стала Майя Ерскін.