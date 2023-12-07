Apple планує навесні представити нові iPad. Це перше капітальне оновлення продукту з 2018 року

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Apple Inc. у намаганнях зупинити падіння продажів комп’ютерів Mac і планшетів iPad, готує кілька нових моделей та оновлень на початок наступного року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

У планах передбачається оновлення iPad Air, iPad Pro і MacBook Air. Новий iPad Air уперше буде доступний у двох розмірах, а модель Pro отримає OLED-екрани. Тим часом MacBook Air буде оснащений швидшим процесором M3.

На Mac та iPad припадає 15% сукупного доходу Apple, і вони суттєво постраждали від зниження споживчих витрат на технології. Спад продажів iPad також посилюється відсутністю нових моделей. Фактично, 2023 рік стане першим роком в історії продукту, коли не було випущено жодної нової версії.

Торік компанія випустила нові версії Mac, але цей ринок переживає масштабніший спад продажів компʼютерів після буму витрат у час пандемії. Продажі Mac впали на 34% у минулому кварталі — до $7,61 млрд, а виторг від iPad впав на 10% — до $6,44 млрд.

Apple очікує, що нові моделі допоможуть пожвавити попит наступного року. За попередніми даними, iPad та аксесуари вийдуть приблизно наприкінці березня — разом із iPadOS 17.4. Компʼютери Mac розробляються разом із macOS 14.3. Це оновлення програмного забезпечення, швидше за все, буде випущено в період з кінця січня до лютого, але обладнання може надійти не раніше березня.

iPad Air, планшет середнього класу компанії, зараз оснащений 10,9-дюймовим екраном. До релізу наступного року компанія додасть версію розміром близько 12,9 дюйма, що відповідає розміру найбільшого зараз iPad Pro. Компанія готує чотири моделі під кодовими назвами J507, J508, J537 та J538, які пропонуватимуть версії обох розмірів.

Компанія планує чотири нові моделі iPad Pro під кодовими назвами J717, J718, J720 та J721 з розмірами екрану приблизно 11 та 13 дюймів.