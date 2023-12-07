Уряди ЄС хочуть використовувати ШІ для біометричного стеження і ведуть переговори із законодавцями
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- Ліза Бровко
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Getty Images / NurPhoto / Contributor
Уряди країн Європейського Союзу і законодавці погодили правила регулювання систем штучного інтелекту, як-от ChatGPT.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело, ознайомлене з переговорами.
Правила регуляції ШІ сторони обговорювали десять годин. Уряди ЄС пішли на компроміс, сподіваючись отримати підтримку законодавців, щоб мати можливість використовувати штучний інтелект для біометричного стеження в цілях національної безпеки та оборони.
Законодавці натомість хочуть заборонити використання ШІ для біометричного стеження. Переговори про це тривають.
- Наприкінці листопада у Британії опублікували перші глобальні рекомендації щодо безпеки ШІ. Їх схвалили 18 країн.