Картину Рембрандта, яку помилково оцінили в $15 тисяч, продали на аукціоні за $13,8 мільйона

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Twitter / Sotheby’s

Картину, яку лише два роки тому оцінили в $15 тисяч, продали за майже $14 мільйонів на аукціоні Sothebyʼs. Виявилося, що робота «Поклоніння королів», яку раніше помилково приписували учню Рембрандта, написав сам Рембрандт.

Про це повідомляє CNN.

Створена наприкінці 1620-х років картина «Поклоніння королів» зображає зустріч трьох волхвів із немовлям Ісусом. Найдавніша згадка про полотно належить колекціонеру Коcтянтину Рансту і датується 1714 роком.

У 1960 році німецький історик мистецтва Курт Баух, якому «Поклоніння царів» було відоме тільки за чорно-білою фотографією, заявив, що картину написав хтось з учнів художника, а не він особисто. Відтоді її не приписували пензлю відомого нідерландського художника.

Два роки тому картину виставив на торгах в Амстердамі аукціонний дім Christieʼs — саме тоді її оцінили в $15 тисяч. Однак анонімний покупець під час торгів купив її за $908 тисяч, а згодом передав «Поклоніння королів» аукціонному дому Sothebyʼs.

Sothebyʼs ретельно вивчив картину і встановив, що картину написав сам Рембрандт, а не хтось з учнів його школи. Аукціонний дім вважає, що художник створив «Поклоніння королів» на початку своєї карʼєри, приблизно в 1628 році, коли йому було трохи понад 20 років і він жив у місті Лейден (Нідерланди).

Перед продажем аукціонний дім оцінив картину від 10 до 15 мільйонів фунтів стерлінгів ($12,6—18,8 мільйона).