Японія виділить на відновлення України $4,5 мільярда

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Токіо готовий надати майже $4,5 мільярда додаткових коштів, щоб допомогти Україні у відновленні.

Про це повідомив премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда на саміті G7, передає Kyodo.

Також на саміті лідери G7 зазначили, що продовжуватимуть підтримувати Українську формулу миру.

«Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів», — йдеться в заяві G7.

У саміті взяв участь і президент Володимир Зеленський, який закликав Велику Британію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію,США і ЄС продовжувати допомогу Україні, додавши, що «росія сподівається лише на одне — що наступного року консолідація вільного світу зазнає краху».