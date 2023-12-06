Країни «Великої сімки» погодили заборону на російські алмази — вона запрацює 1 січня 2024 року

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Reuters

Президент США Джо Байден і лідери країн «Великої сімки» (G7) зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським онлайн і погодили нову заборону на російські алмази.

Про це пише Reuters.

У спільній заяві країн G7 йдеться про заборону непромислових алмазів з росії до січня, а російські алмази, які продають треті країни, опиняться під санкціями з березня.

Лідери також планували посилити контроль за використанням росією міжнародної фінансової системи та запровадити більше санкцій, що стосуються обмеження цін на російську нафту.