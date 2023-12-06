Країни «Великої сімки» погодили заборону на російські алмази — вона запрацює 1 січня 2024 року
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Президент США Джо Байден і лідери країн «Великої сімки» (G7) зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським онлайн і погодили нову заборону на російські алмази.
Про це пише Reuters.
У спільній заяві країн G7 йдеться про заборону непромислових алмазів з росії до січня, а російські алмази, які продають треті країни, опиняться під санкціями з березня.
Лідери також планували посилити контроль за використанням росією міжнародної фінансової системи та запровадити більше санкцій, що стосуються обмеження цін на російську нафту.
- Члени G7, до складу яких входять Японія, Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Європейський Союз, у травні зобовʼязалися обмежити експорт до росії, який міг би фінансувати війну в Україні.
- 19 травня премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону на ввезення російських алмазів до Британії. Напередодні 18 травня CNN повідомляв, що в ЄС готові ввести санкції проти російських алмазів.