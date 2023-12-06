Помер принц Ліхтенштейну Костянтин

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Schneider Press

Принц Ліхтенштейну Костянтин несподівано помер у віці 51 рік. Причину смерті не розголошують.

Принц Костянтин народився 15 березня 1972 року і був сьомим у черзі на престол.

Schneider Press

У 1999 році принц Костянтин одружився з Марі Калнокі де Кореспатак. У них троє дітей – 20-річний принц Моріц, 18-річна принцеса Джина та 15-річний принц Бенедикт. Він працював бізнесменом.

Протягом останніх 11 років принц Костянтин був генеральним директором і головою правління Фонду принца Ліхтенштейну. Там зберігаються майже всі активи королівської родини, зокрема, одна з найбільших приватних колекцій мистецтва в світі.