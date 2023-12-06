США вперше звинуватили російських солдатів у воєнних злочинах в Україні. Серед підозрюваних — командир «ДНР» Сурен Мкртчан

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США звинувачують чотирьох російських солдатів у воєнних злочинах в Україні. Їх підозрюють у викраденні та катуванні американця, що жив в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Це перший випадок, коли Міністерство юстиції США висунуло звинувачення за законом, що переслідує тих, хто скоює воєнні злочини проти американських громадян за кордоном.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд назвав це «важливим кроком до відповідальності за незаконну війну в Україні».

Згідно з обвинуваченням, російські військові силою викрали американця з його дому в українському селі Милове на Херсонщині, а потім били та катували його в російському військовому містечку, де у квітні 2022 року утримували протягом 10 днів. Викрадаючи чоловіка, російські військові нібито роздягли його догола, звʼязали йому руки за спиною і били.

У полоні американця, ймовірно, катували четверо підозрюваних та інші спільники під час принаймні двох допитів. Вони роздягли вʼязня догола, жорстоко побили і сфотографували. Окупанти імітували страту бранця — змусивши його впасти на землю, приставивши пістолет до його потилиці, а потім випустивши кулю просто повз його голову. Американцю також погрожували сексуальним насильством і змушували його копати окопи.

За даними прокурора, двоє підозрюваних були командувачами збройних сил рф, а двоє інших — нижчого рангу.

В обвинувальному акті йдеться, що американець не воював у війні і перебував під захистом Женевської конвенції 1949 року. Імʼя потерпілого не називають.

Підозрювані — Сурен Мкртчан, Дмитрій Буднік, Валерій і Назар. Прізвища останніх невідомі. Цим людям висунули звинувачення за чотирма пунктами, зокрема за незаконне увʼязнення, змову з метою вчинення воєнних злочинів, нелюдське поводження та тортури.

Центр журналістських розслідувань у вересні 2022 року писав про Мкртчана. Він є на сайті «Миротворець» і був начальником штабу полку в корпусі «ДНР». Під час окупації Херсонщини був причетний до викрадень людей та зґвалтувань жінок на блокпостах.

Сурен Мкртчан в окупованому Миловому. Центр «Миротворец»