Джерела «Бабеля»: СБУ ліквідувала депутата «народної ради ЛНР» Олега Попова

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Служба безпека України ліквідувала депутата «народної ради ЛНР» Олега Попова, повідомили «Бабелю» джерела.

В окупованому Луганську 6 грудня підірвали авто колишнього «депутата ЛНР» Олега Попова. Пропагандисти писали, що він вижив, але зазнав тяжких поранень, але згодом повідомили, що він загинув.

За інформацією наших джерел, ця ліквідація є справою рук СБУ.

До депутатства Попов керував багатьма російськими збройними угрупованнями, а в «народній раді ЛНР» був головою комітету з питань державної безпеки та оборони.