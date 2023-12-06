Велика Британія ввела нові санкції проти експортерів військового обладнання до росії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Велика Британія ввела санкції проти компаній з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану, які забезпечують армію росії і допомагають рф обходити західні санкції.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

До санкційного списку потрапили 31 фізична та юридична особа з рф, які повʼязані з розробкою та виробництвом безпілотників і частин ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів. Крім того, під санкції потрапили три китайські компанії — Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co, Limited і Xinghua Co., Limited, які постачають підсанкційні товари, що мають важливе значення для військових зусиль росії.

Також Велика Британія наклала обмеження на:

білоруську організацію «Конструкторское бюро «Дисплей», яка повʼязана з виробництвом військових технологій для білоруського режиму і підтримкою війни рф проти України;

сербську компанію AVIO CHEM, яка відправляла численні партії авіаційних деталей та аксесуарів російським підприємствам;

узбецьку компанію MVIZION, яка виступала посередником при імпорті деталей в росію;

турецьку компанію Smart Trading Limited, яка брала участь у постачанні західної електроніки в росію.

Під санкції також потрапили три субʼєкти, які підтримують мережу «ПВК Вагнера», та чотири оператори суден «тіньового флоту», які росія використовує для обходу накладених на нафтову галузь обмежень. Санкції допоможуть позбавити російську армію основних західних компонентів і технологій.