В Афінах зʼявилися фейкові плакати про клопів у помешканнях. Так шахраї хотіли відвадити туристів

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Міністерство охорони здоровʼя Греції попросило допомоги поліції проти шахраїв, які намагалися відлякати туристів від короткострокової оренди квартир в Афінах повідомленнями про те, що в місті криза з клопами.

Про це пише The Guardian.

У МОЗ заявили, що шахраї розклеїти плакати біля житлових будинків у центрі міста з фальшивими логотипами міністерства та муніципалітету Афін.

На плакатах англійською мовою писали, що органи охорони здоровʼя наказали евакуювати місцеві «приватні пансіонати», «щоб захистити здоровʼя постійних грецьких орендарів», посилаючись на навалу клопів, якої насправді немає.

Також туристам погрожували штрафом у €500, якщо вони залишаться в помешканні. На плакатах було й побажання приємного відпочинку в Греції.

На додаток до кризи вартості життя, Афіни та інші міста Греції стикаються з проблемами житла, спричиненими насамперед поширенням короткострокової оренди квартир, зокрема серед туристів. Це збільшило вартість довгострокової оренди для греків, багато з яких живуть у центрі Афін.

Туризм — це важлива складова економіки Греції, на яку припадає одна пʼята річних прибутків.

Хоч клопи зникли з повсякденного життя в 1950-х роках, але за останні десятиліття вони стали більш стійкі до хімічних обробок. Клопи можуть жити в матрацах, одязі, багажі та вилазити вночі, щоб харчуватися людською кровʼю.

Проблема клопів поширена у Франції, яка бореться з нашестям перед Олімпійськими іграми 2024 року. Клопів помічають у будинках, кінотеатрах, лікарнях і поїздах.