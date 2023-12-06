Дебютний трейлер GTA VI за 33 години зібрав понад 100 мільйонів переглядів і встановив кілька рекордів

Новини

Від моменту випуску дебютного трейлера Grand Theft Auto VI минуло трохи понад добу, а за статистикою переглядів він встановив вже три рекорди. За 33 години після публікації відеоролик зібрав понад 100 мільйонів переглядів.

Про це повідомляє сайт Guinness World Records.

Дебютний відеоролик GTA VI став першим ігровим трейлером, який досяг 90 мільйонів переглядів за добу. Це також найбільший показник переглядів немузичного відео.

Rockstar Games вдалося побити рекорд блогера MrBeast, який мав 59,4 мільйона переглядів за 13 годин. Абсолютний рекорд серед усіх роликів на YouTube належить кліпу Butter групи BTS (108 мільйонів переглядів за 24 години).

Трейлер також став найпопулярнішим роликом на каналі Rockstar, випередивши перший трейлер GTA V, який за 12 років зібрав близько 100,5 мільйона переглядів.

Більше про трейлер Grand Theft Auto VI

5 грудня Студія Rockstar Games випустила перший трейлер довгоочікуваної гри Grand Theft Auto VI. Розробники представили двох головних персонажів майбутньої частини — Люсію та, ймовірно, Джейсона. Судячи з локацій в ролику, події розгортатимуться у віртуальному місті Вайс-Сіті, прообразом якого є Маямі.

Також у ролику з анонсом показали фрагменти катсцен із локаціями та кадри, за якими можна оцінити якість графіки, анімації та деталізацію персонажів, міст і всього, чим дивуватиме ігровий світ GTA VI. Розробники обіцяють, що це буде найбільша гра в серії.