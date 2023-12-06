У центрі Одеси обвалився історичний будинок: загиблих чи постраждалих не знайшли

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У центрі Одеси, на вулиці Базарна, 93, обвалилася частина історичного триповерхового будинку — рухнув один підʼїзд з першого до третього поверху.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

Рятувальникам повідомили, що в будинку є люди, однак постраждалих чи загиблих під завалами не знайшли. На місці працюють 55 пожежників.

Це вже друге руйнування у цій будівлі за місяць, пише місцеве видання «Думська». Майже половина прибуткового будинку Олова та Дурʼяна обвалилася 27 листопада, тоді ніхто не постраждав.

Дещо пізніше в мерії заявили, що памʼятник архітектури знесуть, але для цього з нього треба зняти охоронний статус.

Будівлю визнали аварійною ще в 1994 році. У 2005 обвалилася частина горища та стіни. У 2021 після ремонту каналізації у дворі почав просідати ґрунт, через що виник ризик обвалу.

Цього року будинок постраждав від вибухової хвилі під час ракетного обстрілу міста 14 серпня.