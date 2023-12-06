Міністр оборони: ЗСУ пройшли дві з трьох оборонних ліній росіян
- Автор:
- Софія Телішевська
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Wikimedia
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Сили оборони підійшли до третьої лінії оборони росіян.
Про це він повідомив в інтервʼю каналу Fox News.
За його словами, Сили оборони пройшли другу лінію оборони російської армії та перебувають перед третьою, а Україна має план війни на 2024 рік.
«Ми продовжуємо відновлювати території. Є лінії оборони, ми вже пройшли через першу й другу та перебуваємо між другою і третьою», — сказав Умєров.
Крім цього, міністр повідомив, що Україна має план щодо деокупації своїх земель на наступний рік.
«Маємо план. Ми деокупували 50% нашої території, завдаємо поразки рф на нашій землі, відновили території, звільнили їх. І тепер маємо план на 2024 рік», — сказав Умєров.
Глава відомства заявив: «Якщо війна розтягнеться на роки, то цивілізованому світу має бути соромно».
Умєров також зазначив, що його відомство готове запросити зовнішніх аудиторів для перевірки закупівель.
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у серії матеріалів The Economist заявив, що війна переходить у виснажливу для України позиційну фазу. В Офісі президента після цього зробили кілька заяв із непрямими запереченнями генералу.