У Полтаві отруїлися 27 студентів юридичного інституту — лікарі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції
- Автор:
- Софія Телішевська
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Irwan / Unsplash
Уночі з отруєнням госпіталізували 27 студентів юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого. Імовірно, вони харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Лікарі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Почалось епідеміологічне розслідування.
Причини інциденту встановлюють — уже створили профільну комісію, а на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція.