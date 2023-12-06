У Полтаві отруїлися 27 студентів юридичного інституту — лікарі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції

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Уночі з отруєнням госпіталізували 27 студентів юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого. Імовірно, вони харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Лікарі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Почалось епідеміологічне розслідування.

Причини інциденту встановлюють — уже створили профільну комісію, а на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція.