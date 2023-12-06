Валерій Залужний привітав бойових побратимів і посестер з Днем Збройних сил України

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний до Дня ЗСУ віддав шану кожному герою та привітав посестер і побратимів, які на лінії фронту боронять Україну.

«Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом й офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв і під обстрілами, у холодних замерзлих окопах і руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку», — наголосив головнокомандувач.

За його словами, Україна не здається лише завдяки біцям і бійчиням.

«І завдяки вам я знову і знову переконуюсь: як би важко нам не було, але точно не буде соромно», — додав Залужний.