Компанія загубила паливні баки для ракети Vega, а потім знайшла їх у непридатному стані

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ESA

Два з чотирьох резервуарів, необхідних для живлення четвертого ступеня останнього польоту ракети Vega, зникли кілька місяців тому.

Про це повідомляє видання European Spaceflight.

Станом на початок жовтня джерело видання виявило, що два з чотирьох паливних баків для останнього польоту Vega зникли. Минулого тижня друге джерело незалежно підтвердило цю історію.

Станом на кінець 2022 року останнім польотом Vega мав бути запуск супутника Європейського космічного агентства у рамках місії Biomass для вимірювання лісу, контракт на запуск якого підписали в жовтні 2019 року. Однак на початку 2023 року агентство почало вважати, що запуск місії спостереження за Землею Sentinel 2C був більш актуальним. Улітку рішення про заміну Biomass на Sentinel 2C було ухвалене офіційно.

У січні 2016 року був укладений контракт на створення Sentinel 2C і 2D вартістю у €280 мільйонів.

Два паливних баки зникли у виробничому цеху компанії Avio під час ремонту. Згодом їх знайшли, однак у непридатному стані. Вони лежали розчавлені поруч із металевими відходами на звалищі.

Зараз компанія вже не може придбати нові баки, оскільки всі виробничі лінії Vega були закриті, тож Avio шукає шляхи, як врятувати місію.