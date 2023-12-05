Через глобальне потепління вміст хлорофілу в океані за рік збільшився утричі

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Українські полярники на станції «Академік Вернадський» виявили раптове зростання вмісту хлорофілу в Антарктичному океані. Це може змінити архітектуру харчових мереж океану та призвести до глобальних наслідків у морських екосистемах.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

У листопаді 2023 року на всіх точках, звідки беруть проби води поблизу острова Галіндез, де розташована українська станція, вміст хлорофілу був у 2,5—3 раза більше, порівнюючи з минулорічними показниками. Дослідники припускають, що це повʼязано з наслідками глобального потепління.

Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Останнім часом в Антарктиці фіксують рекордно низькі площі морського льоду, тож океан отримує більше сонячного світла і нагрівається.

Зростання вмісту хлорофілу в пробах води свідчить про активний розвиток рослинних організмів (фітопланктону) в океані. Здебільшого це одноклітинні мікроскопічні чи навіть нановодорості, які складно побачити неозброєним оком.

Саме фітопланктон є основою харчування для всіх мешканців океану, а тому зростання його чисельності запустить каскадні процеси та вплине на життя інших морських організмів — від крилю до китів.

Попередні дослідження українських вчених свідчать, що сам процес активного розвитку фітопланктону у весняно-літній період відбувається щорічно, але за ним можуть стояти різні групи організмів. Вивчення саме цієї різниці дозволяє відстежувати вплив кліматичних змін на морське середовище.